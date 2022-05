Offerte Ryanair, biglietti da €4,99: i voli da e per Catania

Con la compagnia Ryanair è possibile partire a maggio spendendo davvero pochissimo: occorrerà, tuttavia, affrettarsi. Ecco alcune tratte davvero vantaggiose.

Decisi a lasciarvi alle spalle gli ultimi due anni, segnati dalla pandemia, e a fare le valige? I più saranno felici di sapere che è possibile partire persino risparmiando. In effetti Ryanair, compagnia aerea a basso costo irlandese, ha lanciato ancora offerte lampo davvero vantaggiose.

Gli interessati potranno acquistare un biglietto spendendo anche €4,99, ma ad una condizione: occorrerà procedere con la prenotazione entro oggi, 4 maggio 2022. Si esplicita, inoltre, che i voli in offerta riguarderanno l’intero mese di maggio 2022.

Le tratte vantaggiose sono davvero ma quali riguardano Catania?

Offerta Ryanair: i voli da Catania

Partendo dall’Aeroporto Internazionale di Catania, sarà possibile raggiungere le seguenti località spendendo solo €4,99:

Alghero;

Bari;

Milano Malpensa;

Cagliari

Pisa;

Roma (Fiumicino).

Spendendo qualche euro in più, più in particolare €7,99, sarà possibile superare i confini della Penisola e atterrare a:

Vienna;

Budapest;

Atene;

Marsiglia;

Malta.

Di seguito un’immagine tratta dal sito ufficiale Ryanair, che si consiglia di visitare: di fatto qui è possibile scovare altri voli economici con partenza da Catania.

Voli per Catania

Si esplicita che i più veloci potranno acquistare anche un volo di ritorno a prezzi altrettanto vantaggiosi. Di fatto la tratta Alghero-Catania costa €4,99, così come Bari-Catania e Pisa-Catania.

Anche in questo caso si consiglia di consultare il sito Ryanair per scovare tutti i voli in sconto.