Catania, Casting “Avanti un altro!”: si cercano concorrenti in Sicilia

Casting “Avanti un altro!” 2022: Catania sarà una delle prossime città dove si svolgeranno le selezioni per poter partecipare al noto show-quiz in onda su Canale 5. Si tratta del gioco condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, suo supporto da sempre.

I prossimi casting per partecipare come concorrenti ad “Avanti un altro!” si svolgeranno a Catania per una sola giornata, vale a dire il prossimo 17 maggio 2022. Secondo quanto riportato, l’unico requisito richiesto per partecipare è avere almeno 18 anni: infatti, i minorenni sono possono partecipare al casting e al programma.

Per poter presentare la propria candidatura è possibile scegliere tra le tre opzioni seguenti: