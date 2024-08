Nuovi casting in Sicilia per la realizzazione di un documentario sui monumenti e sui paesaggi d’Italia. In particolare, si cercano attori, attrici e comparse, in base alle esigenze di produzione.

In Sicilia si si cercano comparse, sia uomini che donne, di età compresa fra i 25 e i 65 anni. Oltre all’età anagrafica, altro requisito essenziale è la residenza in Sicilia. Per coloro che verranno assunti come comparse, i giorni lavorativi saranno solo tre.

Inoltre il sito ufficiale ha riportato la richiesta della produzione di ulteriori attori anche in altre regioni: Lombardia, Piemonte, Lazio e Calabria. In aggiunta si cercano attori, con esperienza, dai 35 ai 50 anni nelle regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio e Veneto.

Gli interessati devono indicare i dati anagrafici e una foto recente (non ritoccata e senza filtri) all’indirizzo castingnews24@gmail.com, scrivendo nell’oggetto della mail la parola “documentario”.