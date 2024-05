Casting Sicilia, si cercano comparse: appariranno in uno spot pubblicitario

Si cercano comparse per lo spot pubblicitario di una nota compagnia aerea. Di seguito le figure ricercate e come partecipare.

Ultimamente, in Sicilia sono stati numerosi i casting per comparse. Questa volta, però, non si tratta di un film, ma dello spot pubblicitario di una nota compagnia aerea.

L’agenzia di casting Nicola Giosuè Agency è infatti alla ricerca di 6 persone disposte a fare da comparsa e di una truccatrice. Nello specifico, si cercano le seguenti figure:

Una donna di 28/30 anni vestita casual/elegante;

vestita casual/elegante; Una donna di 70/75 anni molto curata e con cagnolino;

molto curata e con cagnolino; Un uomo di 30 anni vestito casual/elegante;

vestito casual/elegante; Un uomo di 35 anni ;

; Un uomo di 25 anni con tuta e borsone per indumenti sportivi (senza marchio);

con tuta e borsone per indumenti sportivi (senza marchio); una bambina di 5/6 anni.

Per partecipare è necessario inviare tre foto (intera, a mezzo busto e in primo piano) corredate di nome, cognome e contatto telefonico cellulare alla mail nicolagiosueagency@gmail.com. Le persone scelte saranno poi contattate telefonicamente dallo stesso cast director. Si ricorda, però, che nella selezione avranno priorità i candidati residenti o domiciliati a Catania.