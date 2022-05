Test Medicina 2022: i consigli utili per prepararsi al meglio

Test Medicina 2022: la prova si terrà a settembre ma occorre già iniziare a prepararsi. Come? Ecco alcuni consigli che risulteranno utili ai candidati.

Test Medicina 2022, ormai non così lontano. A settembre si terrà la prova d’ingresso al corso di laurea magistrale, ad accesso programmato nazionale. Molti candidati hanno iniziato già a studiare ma come far sì che i propri impegni vengano ripagati? Di seguito alcuni consigli utili.

Test Medicina: struttura e tempo a disposizione

In primo luogo è fondamentale conoscere nel dettaglio il test da affrontare. Questo conterà ben 60 quesiti, a cui rispondere entro e non oltre i 100 minuti. I quesiti, poi, ruotano intorno a diverse discipline:

biologia;

fisica e matematica;

chimica;

logica;

cultura generale.

Test Medicina 2022: come superarlo? I consigli utili

Chi non ambisce ad altro che a superare la prova, dovrà seguire alcuni consigli. Per esempio: