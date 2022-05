Mascherina al chiuso, dove resta obbligatoria e dove no? Le nuove regole

Mascherine al chiuso: da qualche ora le regole in merito sono cambiate. Ecco dove restano obbligatorie e dove, invece, vengono soltanto raccomandate.

Mascherine al chiuso : le regole in merito cambiano con un’ultima ordinanza, a firma del Ministro della Salute Roberto Speranza. Da ieri, 1° maggio, sono scattate nuove disposizioni in merito, a cui gli italiano dovranno attenersi. Ecco cosa è previsto almeno fino al prossimo 15 giugno 2022.

Mascherine al chiuso: dove restano obbligatorie?

Non è ancora possibile riporre definitivamente nel cassetto le mascherine FFP2. Fino al 15 giugno, queste resteranno obbligatorie in determinati casi. Ecco quali:

per accedere ai seguenti mezzi di trasporto e spostarsi con questi:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti volti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

per assistere a spettacoli aperti al pubblico organizzati al chiuso, ovvero in:

sale teatrali; sale da concerto; sale cinematografiche; locali di intrattenimento e musica dal vivo.

per prender parte ad eventi e competizioni sportive organizzate al chiuso.

Si esplicita che l’obbligo di utilizzo di mascherina permane anche per chi lavora o accede a strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Mascherine al chiuso: in quali casi decade l’obbligo?

In altri luoghi e casi, invece, l’obbligo di mascherina è stato sostituito da una semplice raccomandazione. Questa varrà, in particolare, per i seguenti ambienti al chiuso pubblici o aperti al pubblico:

bar e ristoranti;

negozi e centri commerciali;

parrucchieri e estetisti;

uffici pubblici;

banche;

poste;

musei;

discoteche.



Mascherine al chiuso: le eccezioni

Andrà, infine, ricordato che la mascherina non è obbligatoria per: