Ryanair ricerca assistenti di volo: selezioni anche in Sicilia

La nota compagnia aerea Ryanair è alla ricerca di assistenti di volo da inserire all'interno dei propri aerei. Di seguito tutte le info per partecipare alle selezioni.

La nota compagnia aerea Ryanair è alla ricerca di assistenti di volo. Ancora tre giorni di selezioni a Palermo. Lauda Europe Ltd, compagnia aerea del Gruppo Ryanair, visto il grande successo delle selezioni avvenute a Palermo giorno 8 e 9, 11, 12 e 13 aprile, ha deciso di continuare i colloqui per il reclutamento. L’appuntamento per chi volesse partecipare è fissato il 28 e 30 aprile all’Hotel Mercure in via Mariano Stabile, e il 29 aprile all’Hotel Ibis in via Francesco Crispi.

Le selezioni si svolgeranno in due sessioni giornaliere: una alle 10 e l’altra alle 15. Per chi le supera è previsto un corso di formazione gratuito per l’equipaggio di cabina, naturalmente retribuito.

“Il ruolo di personale di cabina offre opportunità di carriera esplorando le più belle destinazioni in Europa – ha detto Andrew Swan di Crewlink, la società di reclutamento, partner di Ryanair -. Abbiamo organizzato queste giornate di reclutamento per incontrare di persona i candidati interessati e trasmettere le opportunità di carriera disponibili”.

“Siamo entusiasti di offrire ai candidati la possibilità di unirsi alla rete di basi in espansione di Lauda Europe in Austria, Spagna, Regno Unito e Croazia, dove quest’estate – ha aggiunto Andreas Gruber, Ceo di Laudamotion, del gruppo Ryanair -, Lauda Europe opererà con 29 aerei. Nei prossimi anni, il gruppo Ryanair e Lauda Europe espanderanno il network, offrendo più traffico, nuovi posti di lavoro e vantaggi di carriera”.