WhatsApp a pagamento in arrivo: a chi è rivolto

La nota chat di messaggistica WhatsApp sta per introdurre un abbonamento e dunque si dovrò pagare per usarla. Ecco a chi è rivolto.

La nota chat di messaggistica WhatsApp sta per diventare a pagamento ma non per tutti. Infatti, l’abbonamento è rivolto solo ad alcune categorie di utenti.

Il piano di abbonamento sarà dedicato solo agli utenti Business. Tuttavia, tale categoria non è ancora del tutto diffusa in Italia ma è in forte aumento. Tale opzione dà la possibilità a chi ha un’attività di comunicare a nome della sua azienda. Un modo per separare le chat di lavoro da quelle private. La novità è che in futuro l’utente che sceglie di aprire anche un profilo Business potrà abbonarsi al servizio e usufruire di vantaggi aggiuntivi. Il prezzo del nuovo piano di abbonamento ancora non è noto.

Il piano di abbonamento a pagamento di WhatsApp è dunque più che una ipotesi, ma ancora non è ufficiale. Gli account della piattaforma non hanno ancora diffuso comunicazioni in merito, ma non hanno neanche smentito la voce.