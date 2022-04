Arrestato 21 enne a Catania dopo inseguimento: possedeva due pistole

Predisposto l'arresto per un ragazzo di 21 anni residente a San Giovanni La Punta. Ecco come si è svolta la vicenda.

È stato posto sotto arresto un 21 enne di San Giovanni La Punta, originario del posto successivamente ad esser stato colto in flagrante per i reati di porto abusivo e detenzione di armi clandestine, nonché di resistenza a pubblico ufficiale. Proprio ieri pomeriggio è avvenuto l’accaduto durante un posto di blocco attuato in via Galileo Galilei situato proprio all’uscita dei paesi etnei, quando gli stessi carabinieri hanno notato il giovane transitare nella propria autovettura, una Fiat punto, già a loro nota per altre vicende giudiziarie pregresse.

Durante l’accaduto infatti, era stato predisposto al giovane l’Alt, in quale in un primo momento aveva obbedito all’ordine , per poi in un secondo momento innestare la marcia e ripartire a tutta velocità. Da lì parte l’inseguimento, in cui il fuggitivo ha tentato di sfuggire anche alle forze militari lanciando dal finestrino come intralcio un qualche oggetto in un primo momento non identificato. Per non creare maggiore intralcio alla circolazione in quel momento molto statica, le forze militari insieme all’aiuto dei carabinieri sono riusciti a bloccare il fuggitivo in Via Catania.

Il motivo della fuga, successivamente accertato, era legato alla mancanza della copertura assicurativa, in realtà presente, per poi comprendere identificando l’oggetto lanciato fuori dal finestrino la reale motivazione della fuga. Il fuggitivo infatti aveva lanciato fuori dal finestrine durante la fuga, una pistola semiautomatica cal. 9, a salve ma modificata in un’arma da fuoco funzionante con 3 cartucce nel serbatoio. Successivamente ad una perquisizione dell’abitazione del fuggitivo è stata rinvenuta anche un’altra arma a parte l’astuccio di quella lanciata dal finestrino. L’Autorità Giudiziaria ha predisposto l’arresto del 21enne, disponendone la custodia cautelare presso il carcere catanese di Piazza Lanza.