“The White Lotus 2”, la serie si gira in Sicilia: come partecipare ai casting per comparse

La serie HBO "The White Lotus 2" verrà girata in Sicilia: si cercano comparse. Ecco chi può partecipare ai casting.

La seconda stagione della serie televisiva HBO “The White Lotus 2”, ideata da Mike White, verrà girata in Sicilia. La serie racconta le vicende di un gruppo di ricchi turisti, ospiti di un hotel esclusivo.

Le riprese e i casting

Le riprese sono in programma tra il 23 maggio e il 1 giugno e per queste, dopo Taormina, è stato scelto il Comune di Cefalù. Tf corporation ha annunciato che si terrà un casting per comparse tra martedì 26 e mercoledì 27 aprile: questo sarà rivolto ad adulti di età compresa tra 18 e i 65 anni.

Le selezioni si terranno presso l’Hotel Riva del Sole (lungomare Giuseppe Giardina 25) a Cefalù e dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Si potrà partecipare al casting solo previa prenotazione telefonica.

Chi può partecipare ai casting

In particolare, si cercano:

uomini e donne di bella presenza, con fisico atletico, sportivo;

con fisico atletico, sportivo; uomini e donne con tratti somatici stranieri (americani, nord europei, asiatici, latino americani);

modelle/i per costumi da bagno;

bagnini/e;

piloti di imbarcazioni;

lavoratori/trici nell’ambito della ristorazione e del settore alberghiero (camerieri, barman, hostess/steward, conducenti vetture).

Requisiti fondamentali per accedere al casting sono:

essere in possesso di green pass rafforzato (con seconda dose conseguita non oltre i quattro mesi precedenti, o terza dose conseguita), non sono accettati green pass temporanei;

(con seconda dose conseguita non oltre i quattro mesi precedenti, o terza dose conseguita), non sono accettati green pass temporanei; essere muniti di mascherina ffp2;

portare fotocopia dei documenti fronte e retro leggibili (documento d’identità valido e tessera sanitaria);

fronte e retro leggibili (documento d’identità valido e tessera sanitaria); se cittadini extra comunitari essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per la durata delle riprese;

portare un costume da bagno per essere fotografati.

Infine, è importante precisare che non saranno ammesse le seguenti categorie di persone: