Catania, paura e inciviltà in piazza Federico di Svevia: scooter sfrecciano a velocità [VIDEO]

Scooter che sfrecciano in pieno spazio pedonale, spaventando e mettendo in pericolo i passanti. Il video girato in piazza Federico di Svevia e l'allarme lanciato.

Scooter che sfrecciano a tutta velocità, impennano e frenano bruscamente in pieno spazio pedonale, e sotto lo sguardo incredulo e spaventato di mamme a passeggio con cani e bambini. È quanto ormai di frequente accadrebbe nel centro storico di Catania, più in particolare in piazza Federico di Svevia.

Secondo quanto esplicitato dal Presidente del Comitato “CataniaNostra”, Andrea Cardello, molti cittadini avrebbero già segnalato episodi simili. Di recente, poi, tali scene sono state persino filmate.

“Bisogna fare qualcosa – dichiara Andrea Cardello – e non parlo di proteggere gli spazi pedonali con i paletti, occorre presidiare il territorio con il costante impiego delle Forze dell’Ordine. Quello che in passato era una dei salotti buoni della città oggi diventa un circuito per le due ruote a causa della totale assenza di controlli.

Troppe volte abbiamo assistito a turisti e visitatori spaventati e messi in fuga ogni sera, soprattutto nei fine settimana, da decine di scooter che sfrecciano a velocità all’interno della piazza incuranti del rischio di cadere e farsi male oppure di investire qualcuno – conclude il Presidente del Comitato “CataniaNostra” – . L’ennesimo esempio di come piazza Federico di Svevia sia totalmente abbandonata”.

Di seguito un video di Carlotta Bonaventura che prova la presenza di scooter in piazza Federico di Svevia.