Meteo Sicilia, piogge e forte vento: le previsioni per Pasqua e Pasquetta

Meteo Sicilia: dopo due anni di pandemia, si punta tutto su Pasqua 2022 per festeggiare in tranquillità, ma le previsioni non sono delle migliori. Domenica, infatti, si aspettano piogge su tutta l'isola. Quali saranno invece le previsioni per Pasquetta? Di seguito i dettagli.

Meteo Sicilia: dopo la pandemia e l’arrivo di aprile, si sperava in una Pasqua 2022 all’insegna del sole e delle alte temperature. Se nel resto d’Italia il tempo sarà buono e soleggiato, in Sicilia si aspettano piogge e forte vento. Di seguito le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi e domani

È da qualche giorno, ormai, che in Sicilia non splende il sole. Oggi, Venerdì Santo, non sarà da meno: il cielo sarà coperto in tutta l’isola. Addirittura, in alcune province siciliane è prevista anche pioggia: si parla di Catania, Agrigento, Ragusa e Siracusa. Tuttavia, le temperature, nonostante il vento forte, non saranno basse: a Trapani ed Agrigento, per esempio, è prevista una massima di 22 gradi.

Per domani, sabato 16, è previsto un miglioramento: a Catania, Enna e Ragusa splenderà il sole. Solo a Palermo e Trapani pioverà, ma il vento sarà debole.

Pasqua 2022 all’insegna della pioggia

Il meteo Sicilia di Pasqua prevede maltempo in tutta l’isola: solo a Trapani la probabilità di precipitazioni è più bassa del 30%. In tutte le province siciliane è prevista forte pioggia: in particolare, a Catania, Palermo e Siracusa ci saranno dei temporali.

La temperatura più bassa che si toccherà sarà ad Enna, con una minima di 5 gradi, mentre la più alta sarà di 22 gradi ad Agrigento. Il vento, invece, sarà moderato in tutta la regione.

Pasquetta col sole

Il meteo Sicilia per il lunedì dell’Angelo riserva una sorpresa: se domenica ci saranno temporali, a Pasquetta si potrà uscire e stare al sole con la famiglia e gli amici.

Il cielo, infatti, sarà sereno in tutte le province, anche se a Caltanissetta, Enna, Messina e Siracusa è prevista qualche nuvola. La probabilità di precipitazioni in tutta l’isola è del 10%: nulla di cui preoccuparsi.

Infine, le temperature non saranno alte, ma neanche troppo basse: solo ad Enna ci sarà freddo, con una minima di 3 gradi ed una massima di 9. A Catania, invece, la minima sarà di 13 gradi, mentre la massima di 18.