Vaccino anti-Covid, via alla quarta dose in Sicilia: per chi

Anche in Sicilia via alla quarta dose di vaccino anti-Covid: ecco, nello specifico, per chi.

Ora anche in Sicilia alcuni soggetti possono recarsi i diversi punti vaccinali attualmente attivi e ricevere la seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA. Di fatto è stata già emanata una circolare ministeriale a riguardo.

Quarta dose: per chi?

La quarta dose di vaccino anti-Covid non è riservata, almeno per il momento, all’intera popolazione. Ne avranno diritto soltanto le seguenti categorie:

i soggetti over 80;

i soggetti tra i 60 e gli 80 anni con elevata fragilità;

Si procederà con la somministrazione solo a patto che siano trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo, ovvero la terza dose di vaccino.

Si esplicita che al momento la nuova indicazione non è riservata a chiunque abbia contratto l’infezione da Sars-CoV-2 successivamente alla somministrazione della terza dose.