Bollini rosa 2022, visite gratuite per le donne: dove a Catania e provincia

Bollini Rosa 2022, visite gratuite per le donne: al via l'Open week in diversi ospedali in tutta Italia, comprese alcune strutture nel territorio di Catania e provincia.

Bollini Rosa 2022, visite gratuite per le donne: al via la settimana dedicata alle persone di sesso femminile in vari ospedali italiani, durante la quale sarà possibile effettuare delle visite ed esami a titolo gratuito.

Bollini rosa 2022, visite gratuite: di cosa si tratta

Si tratta di una vera e propria “Open Week” attivata dalla Fondazione Onda, che avrà luogo in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, celebrata ogni anno il 22 aprile. Infatti, la fondazione menzionata si occupa di monitorare la salute della donna e di genere a livello nazionale. La settimana di controlli gratuiti per le donne sarà quella tra il 20 e il 26 aprile e, come anticipato, coinvolgerà diversi ospedali in tutto il Paese, quindi anche quelli di Catania e provincia. L’anno scorso le strutture sanitarie partecipanti sono state ben 182, mentre i servizi attivati sono stati circa 8mila.

In particolare, le visite, consulenze ed esami che si potranno effettuare saranno principalmente relativi ai campi seguenti: ginecologia, neurologia, senologia, endocrinologia e dermatologia. Per poter partecipare all’iniziativa sarà necessario prenotarsi sul sito “Bollini Rosa”, facendo attenzione a selezionare la regione e il comune nei quali si è interessati a svolgere i controlli.

Visite gratuite per le donne: Catania

Per quanto riguarda l’offerta di Bollini Rosa 2022 disponibile a Catania, le strutture nelle quali si potranno effettuare i controlli, esami e consulenze a titolo gratuito sono le seguenti:

ARNAS Garibaldi – Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima ;

; Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro ;

; Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico-S. Marco – Presidio Ospedaliero S. Marco ;

; Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico-S. Marco – Presidio Ospedaliero G. Rodolico ;

; Casa di Cura Falcidia.

Visitando il sito ufficiale dell’iniziativa sarà possibile cliccare sulla singola struttura sanitaria per consultare i servizi offerti, le date di riferimento e ottenere informazioni più specifiche.

Visite gratuite per le donne: provincia etnea

Tuttavia, sarà possibile effettuare all’iniziativa anche nel caso in cui si risiedesse nella provincia etnea: infatti, alcune strutture di quest’area hanno deciso di aderire all’Open Week e risultano sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Per esempio, ad Acireale si potranno effettuare visite, consulenze e colloqui in presenza al Presidio Ospedaliero S. Marta S. Venera di Acireale. A seconda che si tratti del Pronto Soccorso o di reparti specifici, sarà necessario verificare le condizioni sul sito ufficiale di Bollini Rosa 2022.

Inoltre, a Misterbianco ci si potrà recare all’Humanitas Istituto Clinico Catanese per effettuare visite, consulenze e colloqui in presenza in ambiti quale ginecologia, senologia e PAP-TEST, cardiologia e ECG o consulenze nutrizionali. Mentre a Viagrande sarà l’Istituto Oncologico del Mediterraneo ad aderire all’iniziativa Bollini Rosa. In entrambi i casi, si consiglia do visitare il sito ufficiale dell’iniziativa per ottenere maggiori informazioni sui servizi specifici offerti e per procedere con le prenotazioni.