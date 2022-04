Scuola, mascherine obbligatorie fino a giugno: le ultime notizie

Scuola, obbligo mascherine: rimane il vincolo di indossare i dispositivi di protezione secondo le ultime indiscrezioni dal Ministero.

Scuola, obbligo mascherine: nessuna novità in merito dato che le mascherine rimarranno fino alla fine dell’anno. Questo è quanto sarebbe emerso in seguito ad una riunione tra Ministero dell’Istruzione Ministero della Salute, secondo le indiscrezioni pubblicate su La Repubblica.

Sembra quindi che a prevalere sarà la via della prudenza, senza accelerazioni che potrebbero rivelarsi dei passi falsi. Infatti, analizzando i dati degli ultimi tempi è possibile evidenziare che la situazione epidemiologica in Italia non sta seguendo un trend esclusivamente positivo. I contagi sono ancora in numeri consistenti e procedere con l’eliminazione delle mascherine nelle scuole potrebbe rivelarsi un errore.

Quindi le mascherine nelle scuole rimarranno fino a giugno, quando finirà l’anno scolastico. L’obbligo di indossare la mascherina sarà rivolto a tutto il personale, ai docenti e agli studenti che abbiano dai sei anni in su, anche in seguito alla data fatidica del 1° maggio.

Rimane in ogni caso possibile rimuovere la mascherina per tutti i soggetti con patologie o disabilità che non permettono l’uso del dispositivo di protezione e durante le attività sportive. Inoltre, l’obbligo dell’uso della mascherina fa riferimento al dispositivo di protezione di tipo chirurgico. Sarà invece necessario indossare la mascherina FFP2 per dieci giorni dal contatto con una persona contagiata nel caso in cui ci siano almeno quattro positivi tra gli alunni e insegnanti.