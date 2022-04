Catania, Pasqua 2022: tutti gli eventi nella città etnea e provincia

Pasqua 2022, Catania: cosa fare nella città etnea e provincia? Ecco quali sono gli eventi principali nel catanese in occasione delle celebrazioni pasquali.

Pasqua 2022, Catania: sono diversi gli eventi che si svolgeranno nel territorio della città etnea e nella sua provincia. Infatti, tra eventi organizzati per i più piccoli o cerimonie religiose, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Inoltre, si tratta di un anno davvero particolare, in quanto riprenderanno molte delle processioni religiose sospese negli anni precedenti a causa del Covid. Si assisterà quindi a importanti riprese della tradizione siciliana, molto legata alle celebrazioni religiose come quelle pasquali. Ecco quali saranno i principali eventi per Pasqua 2022 Catania.

Pasqua 2022: quando sarà

Per quanto riguarda l’anno 2022, le celebrazioni pasquali avverranno in una delle fasce più tarde dell’anno. Infatti, quest’anno Pasqua cadrà domenica 17 aprile 2022, e di conseguenza il Venerdì Santo sarà il 15 dello stesso mese. Per quanto riguarda la pausa scolastica, le vacanze per le festività pasquali potranno iniziare in tutta Italia a partire da giovedì 16 aprile fino a martedì 19, mentre per i lavoratori la situazione sarà differente.

In ogni caso, il tutto avverrà a solo una settimana dal 25 aprile, Festa della Liberazione, che quest’anno cadrà di lunedì e permetterà quindi una ulteriore pausa per studenti e per alcune categorie di lavoratori.

Pasqua 2022, Catania: gli eventi

Come anticipato, gli eventi religiosi come quelli della Settimana Santa sono molto sentiti in Sicilia, e l’assenza delle celebrazioni festive negli scorsi anni ha rappresentato una minore possibilità di espressione della tradizione. Tuttavia, quest’anno alcune di queste celebrazioni potranno riprendere con l’immensa felicità dei fedeli.

Per quanto riguarda la città di Catania e la sua provincia, i principali eventi previsti per la Settimana Santa sono i seguenti:

Festa di San Gregorio Magno – San Gregorio di Catania ;

; Celebrazioni Pasquali e “Scisa a’ cruci” – Ramacca ;

; Via Crucis Vivente – San Michele di Ganzaria ;

; Pasqua e riti della Settimana Santa – Vizzini ;

; Pasqua e ‘A Giunta – Caltagirone ;

; Passione di Cristo – Grammichele .

. La Diavolata e l’Angelicata – Adrano ;

; Sacra Rappresentazione della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù – Aci Platani ;

; Settimana Santa – Randazzo;

Per tutti gli eventi, si suggerisce di controllare e ottenere maggiori dettagli sui siti ufficiali e istituzionali degli enti o dei comuni organizzatori.

Cosa fare e dove andare a Pasqua

Ma le idee per festeggiare la Pasqua 2022 Catania sono diverse e adatte a tutte le età. Infatti, in occasione del periodo pasquale, sono varie le attività da svolgere all’aria aperta, se il tempo lo permette. Dalle gite fuori porta ai pic-nic al mare o in montagna in famiglia o in compagnia di amici.

Inoltre, per i più piccoli, diverse fattorie didattiche organizzano degli eventi per stare a contatto con la natura, gli animali e trascorrere del tempo in spensieratezza e all’aria aperta. Un’idea simile che potrebbe accontentare grandi e piccini sono gli agriturismi, in modo tale da supportare anche l’economia locale e turistica duramente colpita negli ultimi anni trascorsi.