“Agnello pasquale ripieno al pistacchio” e “Aceddi cu l’ova”: i dolci tipici pasquali

Nella tradizione siciliana i dolci tipici pasquali sono molti. La redazione di LiveUnict ne propone alcuni tra i più creativi e buoni da gustare.

Non c’è festa in Sicilia che non sia accompagnata dai dolci. Regina incontrastata del pranzo di Pasqua è senza dubbio Sua Maestà la Cassata. Con i suoi colori baroccheggianti sembra rievocare la bellezza ammaliante e senza tempo dei palazzi aristocratici di Palermo. Non c’è festività in sicilia che non sia accompagnata dai dolci. Ma sono molti i dolci tipici pasquali, oltre la cassata, i dolci tipici pasquali: agnello pasquale ripieno di pistacchio, mpanatigghie, cassatelle, pupo con l’uovo e tanti altri.

La cassata

La cassata è senz’altro uno dei dolci tipici pasquali siciliani per eccellenza. Oggi nelle pasticcerie siciliane, da Palermo a Siracusa, da Catania a Trapani, questo dolce bello da vedere oltre che buono da mangiare, fa bella mostra di sé tutto l’anno. Sul suo nome vi sono due correnti di pensiero, per alcuni deriverebbe dall’arabo quassat (dalla forma del contenitore) , per altri dal latino Casium ( dal contenuto a base di formaggio).

La cassata siciliana è un dolce a base di ricotta abbellito e colorato con dolci canditi.

Agnello pasquale ripieno di pistacchio

Un altro dolce tipico pasquale è l’agnello ripieno di pistacchio. L’agnello pasquale era originariamente realizzato, nel periodo di pasqua, nei conventi siciliani da suore maestre e custodi dei segreti della pasticceria siciliana, prendevano la forma del simbolo della Pasqua, l’agnello, ed esaltavano le materie prime tipiche del mondo mediterraneo, la mandorla ed il pistacchio. Nello specifico è composto da marzapane di mandorla con un cuore di marzapane di pistacchio con copertura di glassa, a ricordare il soffice manto dell’agnello.

Pupo con l’uovo

I pupi con l’uovo (Aceddi cu l’ova o Cuddura cull’ova) sono dei biscotti siciliani tipici del Periodo Pasquale a base di Pasta Frolla decorarti con Uova sode, Glassa di zucchero e Zuccherini colorati. L’uovo è un simbolo di rinascita legato sia al concetto cristiano di resurrezione che a quello laico di fertilità, legato alla primavera e alla vita che si rinnova. È proprio questo il motivo dell’uovo sodo all’interno dei pupi siciliani.