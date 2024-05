Notte Europea dei Musei: i siti aderenti a Catania

torna la Notte Europea dei Musei, l'evento patrocinato dall'Unesco, del Consiglio d'Europa e dell'Icom che coinvolge le istituzioni museali dell'intero continente

Anche quest’anno torna la Notte Europea dei Musei, l’evento patrocinato dall’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’Icom che coinvolge le istituzioni museali dell’intero continente. La serata di sabato 18 maggio sarà dedicata alla conoscenza e alla promozione del patrimonio artistico e culturale. Numerose le iniziative organizzate al prezzo di 1 euro a Catania e provincia: vediamole nei dettagli.

Notte Europea dei Musei: Catania

Nel capoluogo etneo sarà possibile visitare l’Antico Teatro Romano di Catania, che sarà aperto fino alle 24. Il teatro, situato in Via Vittorio Emanuele II, è uno dei più importanti e grandi complessi archeologici della città, risalente al II secolo a.C e scoperto soltanto alla fine del XIX secolo. Porte aperte alle 21 per una visita guidata alla Casa Museo di Giovanni Verga a cura dello storico dell’arte Gaetano Bongiovanni che esplorerà il rapporto tra la città e il grande scrittore verista. Il museo si trova in via Sant’Anna 8, dove Verga nacque e crebbe con la sua famiglia, e conserva ancora la sua biblioteca, contenente 2600 volumi.

Per gli amanti della scienza e della cultura siciliana, sarà possibile visitare il Museo dei Saperi e delle Mirabilie Siciliane e la Città delle Scienze. Il Museo dei Saperi e delle Mirabilie, situato in piano terra del Palazzo Centrale di Ateneo presso Piazza Università, contiene varie raccolte, collezioni, reperti archeologici, antichi documenti, reperti anatomici, animali impagliati e molto altro ancora. La Città delle Scienze è una struttura nata con lo scopo di diffondere la cultura scientifica e tecnologica. Si trova in Via Simeto e presenta un’area espositiva e e uno spazio dedicato ad attività interattive. Sia il Museo che la Città delle Scienze saranno aperte dalle 18 alle 23.

Notte Europea dei Musei: provincia di Catania

In provincia segnaliamo la possibilità di visitare il Museo della Ceramica di Caltagirone e il Museo Archeologico di Centuripe, dalle ore 20 alle 24. Il museo di Caltagirone contiene una ricchissima collezione di manufatti di ceramica provenienti da tutta l’isola, dalla preistoria al novecento, con un focus sulla produzione che ha reso celebre in tutto il mondo Caltagirone. Il museo archeologico di Centuripe è un’occasione da non perdere per scoprire e conoscere la storia e le tradizioni popolari della città.