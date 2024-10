I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Catania hanno condotto una serie di controlli presso diverse aziende vinicole dell’Etna, focalizzando l’attenzione nelle aree note per la produzione di vini pregiati. Durante le operazioni, sono state sequestrate circa 190.000 bottiglie di vino, oltre a 150.000 capsule sigillanti e 220 ettolitri di vino conservato in contenitori anonimi, privi della necessaria documentazione commerciale sulla tracciabilità.

Le ispezione dei carabinieri

Le ispezioni hanno interessato località come Santa Venerina, Castiglione di Sicilia e diverse aree nel Messinese. In un caso specifico, è stata riscontrata una grave situazione di degrado igienico-sanitario in un deposito per vini imbottigliati, completamente invaso da escrementi di roditori, il che ha portato alla sospensione immediata dell’attività. I controlli hanno incluso anche distillerie e liquorifici, con ingenti sequestri di vinacce conservate in modo inadeguato, stoccate direttamente sul suolo stradale e sottoposte agli agenti atmosferici.

In un altro stabilimento, è stata scoperta la preparazione di liquori utilizzando frutti di bosco e succhi di frutta congelati in cattivo stato di conservazione, conservati in congelatori di tipo domestico. In totale, sono stati sequestrati 150 chili di estratti naturali, coloranti e aromatizzanti scaduti. Anche in questo caso, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività.

In provincia di Messina, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha emesso un’ordinanza di chiusura per una cantina vinicola, dopo che i Carabinieri del Nas di Catania hanno segnalato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. I militari avevano già provveduto a sequestrare una partita di vino conservato in vasi vinari non identificati e privi di documentazione adeguata, una situazione simile a quella riscontrata in un’altra azienda vinicola del capoluogo peloritano.