Sicilia, ruba pony e lo trascina con la macchina: scattano denunce

Il 32enne è stato incastrato grazie alle riprese delle telecamere, è stato denunciato anche un suo complice per favoreggiamento.

Blitz dei carabinieri di Acate che hanno denunciato un uomo di 32 anni, che è stato accusato di aver rubato un pony il 3 aprile scorso e di averlo trascinato per ben 5 chilometri sulla strada provinciale. L‘animale, inoltre, è stato legato all’auto ed è stato abbandonato per strada dove poi ha perso la vita. I carabinieri inoltre hanno denunciato un 38enne per favoreggiamento.

I militari sono risaliti all’autore del fatto grazie alle immagini registrate da alcune telecamere della strada provinciale. Il 32enne ha ammesso le sue responsabilità , durante le indagini i carabinieri hanno accolto altri elementi verso un’altra persona che ha tentato di nascondere l’entità del reato.