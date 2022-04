Meteo Sicilia, in arrivo alte temperature: le previsioni

Meteo Sicilia: la primavera è in arrivo in modo ufficiale con temperature in rialzo e sole in tutta l'Isola. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: dopo lunghi giorni di freddo la primavera sta per arrivare ufficialmente e porterà con sé lughe giornate di sole e caldo intenso. Infatti, le temperature sono in rialzo a partire già da giovedì in tutta l’Isola.

Meteo Sicilia: le previsioni per giovedì 7 aprile

In tutta l’Isola la primavera, le giornate di sole e caldo stanno arrivando. Dopo settimane di freddo intenso a partire da giovedì, come annuncia il meteo.it, le temperature dovrebbe essere in rialzo. Tuttavia, giovedì 7 aprile a Catania, Palermo e Agrigento sono attesi circa 20 gradi con una minima di 10 ad Agrigento.

A Enna, la minima sarà di 4 e la massima di 11 gradi. Infatti, è tra le province più fredde in Sicilia e la primavera tarderà ancora un po’ ad arrivare.

Meteo Sicilia: a Messina, Caltanissetta e Trapani, le temperature saranno pressoché simili. Infatti, per la giornata di giovedì 7 aprile ci sarà una minima di 6 a Caltanissetta e una massima di 17 a Messina, anche se le nuvole saranno protagoniste in alcune ore del giorno.

Meteo Sicilia: le previsioni per venerdì 8 aprile

Venerdì 8 aprile il sole brillerà su tutta la Sicilia portando temperature fino a 25 gradi a Siracusa. Infatti, quest’ultima sarà la provincia più calda durante la giornata di venerdì. A Caltanissetta e a Enna ci sarà una minima di 4 e una massima di 20.

Meteo Catania

A Catania le belle giornate sono agli sgoccioli. A partire già da domani le temperature sfioreranno i 18 gradi fino a raggiungere i 24 durante il weekend. Inoltre, giovedì 7 aprile si attendono picchi di 20,5 gradi durante le prime ore pomeridiane e una minima di 12 gradi durante la notte. Venerdì 8 aprile, nella città etnea, si sfioreranno i 24 gradi alle ore 14 circa e la minima sarò di 10 gradi intorno alle ore 5 di mattina.

Dagli aggiornamenti de ilmeteo.it si può apprendere che il freddo è ormai lontano e bisognerà soffrire gli ultimi giorni prima di assaporare tratti intensi di primavera.