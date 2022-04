Concorsi Sicilia, si assume a tempo indeterminato: i bandi ancora attivi

Concorsi Sicilia 2022: numerosi gli allettanti bandi ancora attivi. Si assume a tempo indeterminato e in diverse parti dell'Isola: tutti i dettagli.

Concorsi Sicilia: ancora qualche giorno per leggere nel dettaglio requisiti e modalità, presentare apposita domanda e sperare di ottenere un impiego a tempo indeterminato. Di seguito le informazioni principali sui bandi ancora attivi.

Offerte lavoro Catania: Azienda Ospedaliera “Garibaldi”

Previste, in primo luogo, assunzioni a Catania e, più nel dettaglio, presso l’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”. È stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura di cinque posti di dirigente medico di chirurgia pediatrica. Si assume a tempo indeterminato.

La data di scadenza relativa alla presentazione delle domande di partecipazione esplicitata in Gazzetta Ufficiale è quella del 14 aprile.

Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina

Un altro tra i concorsi Sicilia da menzionare riguarda l’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina. Secondo quanto esplicitato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dello scorso 25 marzo, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere clinico.

Si esplicita che potranno prender parte alla procedura concorsuale soltanto coloro che sono in possesso dei requisiti (sia generali che specifici) a cui fa riferimento il bando integrale che, di conseguenza, si invita a consultare.

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Concorsi Sicilia: assunzioni nei Comuni

Di ulteriori interessanti opportunità lavorative si apprende consultando la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 marzo 2022. Ecco due bandi questa estratti.

San Giovanni La Punta

È stato indetto un concorso pubblico, sempre per titolo ed esami, destinato alla copertura di un posto di istruttore direttivo di Polizia locale – categoria D1. Il bando è interessante perché si tratta di un’assunzione a tempo pieno e indeterminato.

Le domande di partecipazione potranno essere indirizzate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il testo integrale del bando.

Santa Venerina

Un altro Comune del Catanese cerca personale e c’è ancora tempo per candidarsi: si fa riferimento al Comune di Santa Venerina. È stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione di un operaio specializzato-giardiniere (categoria B3). Anche in questo caso si fa riferimento ad un impiego a tempo pieno e indeterminato.

La data di scadenza è ancora una volta fissata per il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Per conoscere i dettagli su modalità e requisiti si rimanda alla lettura integrale del bando.