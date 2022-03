Metro Catania, ancora guasti e disagi: “È diventato un incubo”

Metro di Catania in tilt: corse che saltano e utenti bloccati questa mattina nelle diverse stazioni della città. I disagi vanno avanti ormai da settimane.

Ancora guasti, malfunzionamenti e ritardi nella metropolitana di Catania. Da settimane ormai, le corse subiscono pressoché quotidianamente ritardi, causando non pochi disagi agli utenti, soprattutto negli orari di punta. Anche stamattina, diverse corse sono saltate dalle ore 7:00, provocando assembramenti presso le stazioni e all’interno dei treni.

“La situazione sta diventando insostenibile”, lamentano gli utenti in attesa del treno presso la stazione metro Borgo, dove decine di persone sono in attesa del prossimo treno. “Viaggiare in metro è diventato un incubo, è comprensibile un guasto ogni tanto, ma così è impossibile”, dichiara una signora in attesa di prendere il treno per raggiungere il centro e andare a lavoro.

Nel frattempo, un annuncio ha avvisato gli utenti che le corse avranno una frequenza di ogni trenta minuti circa a causa di guasti tecnici. Non si sa ancora quando la situazione tornerà alla normalità.