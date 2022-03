Verso lo stop delle mascherine al chiuso: cosa cambia a scuola

Mascherine obbligatorie al chiuso? La decisione del Governo non è accettata da tutti. Per la scuola ancora non ci sono certezze.

L’ultimo decreto sulle riaperture ha confermato l’obbligo delle mascherine al chiuso fino al 30 aprile; quindi, a partire dal 1 maggio non dovrebbe essere più obbligatorio. Cosa cambia nelle scuole? In un primo momento il ministro Bianchi aveva affermato che “l’ultimo mese permetteremo a tutti di avere la loro giornata libera”.

Alcuni hanno ipotizzato che abbia pensato alla possibilità di togliere le mascherine in aula; tuttavia, non è detto che si riferisse a questo. Per esserne certi, sarà necessario un chiarimento da parte del Ministero, che confermi o smentisca quanto interpretato dalle affermazioni del ministro Bianchi.

Gli esperti ancora non sono d’accordo sul togliere l’obbligo delle mascherine al chiuso. Ricciardi e Speranza sono convinti che ancora bisogna mantenerle indossate; altri sostengono il contrario, come Massimo Clementi, direttore dei laboratori di Microbiologia e virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano: “Una circolazione del virus che non dà patologie, vuol dire immunizzare naturalmente i ragazzi dal virus”.

La paura di contrarre il virus è ancora molto alta, per cui molti ribadiscono di continuare ad indossare la mascherina anche in assenza di obbligo.