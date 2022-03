Meteo: gelo e neve in Sicilia, ma è in arrivo l’anticiclone “Norreno”

Meteo Sicilia: ancora neve e gelo nell'Isola, ma è in arrivo un anticiclone dalla Scandinavia. Ecco quali saranno le prossime evoluzioni meteorologiche.

Meteo Sicilia: ancora gelo e neve nell’Isola. L’Etna oggi si è risvegliata completamente imbiancata e, in alcune zone dell’entroterra, le temperature sono scese di nuovo sotto lo zero. Un inizio primavera particolarmente freddo per il territorio, che rispecchia quello di tutto il Sud Italia.

Meteo: gelo al Sud e primo caldo al Nord

L’Italia, infatti, in questo momento, è spaccata in due e capovolta. Al Sud, basse temperature e giornate grigie faticano ancora a lasciare spazio alle belle giornate primaverili tipiche della stagione, mentre al Nord il clima è decisamente più mite ed è già arrivato primo caldo. In questi giorni, la città di Milano toccherà i 20 gradi, mentre al Sud le massime rimarranno tra i 13 e i 14 gradi.

Al Sud, in questi giorni, la neve è arrivata fino a quote collinari e molte sono le zone che hanno sperimentato temperature vicine o sotto lo zero. Al Nord, tuttavia, c’è un altro problema: la siccità. Si prevedono, infatti, almeno altri 7 o 8 giorni senza pioggia.

Meteo Sicilia: arriva l’anticiclone “Norreno”

Il gelo sembra, tuttavia, avere i giorni contati anche al Sud. Nel Meridione della Penisola, infatti, secondo quanto riportato da IlMeteo.it, torneranno temperature più miti e in linea con la stagione appena iniziata.

Il clima subirà delle significative variazioni, in particolare, grazie all’arrivo del Vichingo “Norreno”: si tratta di un potentissimo anticiclone centrato sulla Scandinavia. Secondo gli esperti, il nome deriva da “norrœnn”, un termine usato per indicare la popolazione della Penisola scandinava. Dalla Scandinavia, l’anticiclone comincerà a scendere verso Sud, passando per la Germania e le regioni alpine.

Il bel tempo toccherà, in Italia, prima la Pianura Padana per poi raggiungere il resto del Paese, Sicilia compresa. Un cambiamento significativo si registrerà a partire dalla giornata di giovedì 24 marzo 2022, quando il sole finalmente si riapproprierà dell’Isola. Il tempo mite dovrebbe reggere fino al weekend, quando è previsto un lieve peggioramento.