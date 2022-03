Pensioni aprile 2022: il calendario per il ritiro

Pensioni aprile 2022: c'è la conferma di Poste Italiane, il pagamento anticipato sarà valido anche per il mese di aprile. Ecco il calendario completo e le modalità.

Pensioni aprile 2022: il pagamento anticipato ci sarà. A ufficializzare è Poste Italiane che conferma, anche per questo mese, il pagamento già a partire dal mese di marzo 2022. La misura si è resa necessaria durante il periodo della pandemia, per evitare assembramenti negli uffici postali, ma è probabile che continuerà a essere mantenuta per lo stesso motivo.

Vediamo, dunque, il calendario completo e tutti i dettagli da non dimenticare per il ritiro.

Pensioni aprile 2022: il calendario

A dispetto delle previsioni, che ipotizzavano un inizio tra il 26 e il 28 marzo, i pagamenti delle pensioni di aprile cominceranno già venerdì 25 marzo 2022. Come al solito, l’ordine di accesso agli uffici è stato stabilito sulla base della lettera iniziale del cognome. I pagamenti si concluderanno giovedì 31 marzo 2022.

Ecco il calendario completo:

dalla A alla B a partire da venerdì 25 marzo;

dalla C alla D a partire da sabato 26 marzo;

dalla E alla K a partire da lunedì 28 marzo;

dalla L alla O a partire da martedì 29 marzo;

dalla P alla R a partire da mercoledì 30 marzo;

dalla S alla Z a partire da giovedì 31 marzo.

Pensione a domicilio e accredito su conto corrente

Questo calendario, naturalmente, non è valido per tutti coloro i quali hanno richiesto l’accredito dell’importo direttamente sul proprio conto corrente. Quest’ultimi, infatti, riceveranno la pensione giorno 1 aprile 2022.

Per tutti coloro, invece, che hanno un’età pari o superiore ai 75 anni rimane valido il servizio a domicilio effettuato dai Carabinieri. Chi non ha già delegato il ritiro ad altri, infatti, può fare richiesta e ricevere l’importo in contanti direttamente a casa propria.

Pensione aprile 2022: l’importo sarà più alto

Anche per il mese di aprile 2022, gli importi delle pensioni saranno leggermente più alti. Si tratta, infatti, di una conseguenza della diminuzione delle aliquote Irpef da cinque a quattro.