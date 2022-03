Offerte voli Ryanair, biglietti da e per Catania a soli 4,99 euro: ecco l'ultima campagna lanciata dalla famosa compagnia low-cost irlandese.

Offerte voli Ryanair: biglietti da e per Catania a 4,99 euro. Infatti, l’ultima campagna di offerte lanciata dalla nota compagnia aerea low-cost irlandese prevede numerosi biglietti e alternative per viaggiare a poco prezzo. Le destinazioni e gli aeroporti di partenza per i quali sono previste le offerte sono numerosi, e tra questi è incluso anche lo scalo di Catania Fontanarossa. Ecco quali sono le principali offerte voli Ryanair da e per Catania presenti sul sito.

Offerte voli Ryanair: biglietti da Catania a 4,99 euro

Per iniziare, è possibile visualizzare tutte le mete che si possono raggiungere da Catania con i voli Ryanair con biglietti di soli 4,99 euro. Si tratta di diversi scali, sia in Italia che all’estero, e la scelta è davvero ampia: infatti, da Catania si possono raggiungere mete in Italia come Alghero, Bari, Cagliari, Genova, Milano (Malpensa), Pisa, Roma (Fiumicino), Trieste e Venezia (Marco Polo) spendendo meno di 5 euro. Ma partendo da Catania sono previste anche destinazioni estere con biglietti a 4,99 euro come nel caso di Londra (Luton) e Vienna.

Inoltre, con spese relativamente contenute e sempre entro i 15 euro, le destinazioni che si possono raggiungere da Catania sono ancora di più. Per esempio, è possibile andare a Malta, Marsiglia, Napoli, Sofia, Budapest, Katowice e Perugia spendendo meno di 10 euro. E ancora, da Catania ci si può spostare verso Cracovia, Milano (Bergamo), Siviglia e Varsavia (Modlin) con una spesa al di sotto dei 15 euro.

Offerte voli Ryanair: biglietti per Catania a 4,99 euro

Ma le offerte voli Ryanair non sono limitate alle partenze da Catania. Infatti, anche da altre basi Ryanair è possibile raggiungere la città etnea con spese davvero irrisorie. Per esempio, la lista dei biglietti per Catania a 4,99 euro prevede partenze da Milano (Malpensa), Roma (Fiumicino), Alghero, Bari, Cagliari, Genova, Pisa, Trieste e Venezia (Marco Polo).

Quindi, in molti casi è possibile persino pensare di acquistare dei voli di andata e ritorno con una spesa attorno ai 10 euro totali. Inoltre, ci sono altre città dalle quali è possibile raggiungere Catania spendendo relativamente poco: è il caso di Napoli, che prevede biglietti per Catania a meno di 8 euro. O ancora di Perugia, con voli per la città etnea a 9,99 euro e Milano Bergamo, dal quale si potrà raggiungere Catania con meno di 13 euro.

Offerte voli Ryanair: lo scalo di Comiso

Infine, sono previste delle offerte anche per altri aeroporti siciliani, come nel caso dello scalo di Comiso, non troppo lontano da Catania. Infatti, anche da Comiso è possibile raggiungere Bari, Milano (Bergamo), Pisa, Roma (Fiumicino) e Venezia (Marco Polo) con soli 4,99 euro. Inoltre, con meno di 10 euro ci si può persino dirigere verso Bologna e Milano (Malpensa).

Per quanto riguarda i voli diretti verso Comiso, anche in questo caso sono previsti biglietti a 4,99 euro da Milano (Bergamo), Roma (Fiumicino), Bari, Pisa e Venezia (Marco Polo), oltre i biglietti da Bologna a 7,99 euro e da Milano (Malpensa) a meno di 10 euro.