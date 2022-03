Covid, da oggi sarà possibile visitare i parenti in ospedale: ecco come

Da oggi sarà possibile tornare a fare visita ai propri cari ricoverati in ospedale. Tuttavia, bisognerà rispettare ancora le norme di sicurezza anti covid-19.

Dopo il blocco di due anni a causa del Covid-19, da oggi i familiari potranno tornare a fare le visite ai propri cari ricoverati in ospedale. Valido per tutti i reparti, chiunque vorrà andare a fare visita ai pazienti in ospedale dovrà indossare la mascherina Ffp2, ed avere o il green pass rafforzato oppure un tampone negativo delle ultime 48 ore solo se si è guariti da meno di sei mesi.

L’accesso non sarà consentito ai possessori di green pass base, quindi solo con tampone antigenico o molecolare. Tali requisiti sono validi anche per le Rsa. Inoltre, ai direttori sanitari “è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti”.

Il blocco delle visite in ospedale aveva scatenato numerose critiche da tutti gli italiani che da mesi non potevano vedere i propri cari, anche se ricoverati per gravi malattie. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha così commentato ad Adnkronos: “Dopo due anni, finalmente, un altro segnale concreto di ritorno alla normalità, consapevoli che il calore umano e l’affetto di un familiare sono una delle migliori cure per tutti coloro che in questi mesi sono stati costretti ad affrontare in solitudine dolori e sofferenze”.