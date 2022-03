Pagamento pensioni aprile 2022 in anticipo? Il possibile calendario

Pagamento pensioni aprile 2022: continuerà il pagamento anticipato? Tutte le info.

Pagamento pensioni aprile 2022: avverrà in anticipo?

Ecco tutte le informazioni utili.

Pagamento pensioni aprile 2022: in anticipo?

Con la fine dello stato di emergenza in data 31 marzo 2022, i pensionati si domandano se anche per il mese di aprile, come da ormai due anni, il pagamento delle pensioni avverrà in anticipo.

Con l’arrivo del 31 marzo, infatti, pagamento pensioni aprile 2022 potrebbe non avvenire in modo anticipato.

Tuttavia, non si hanno ancora notizie certe a riguardo e bisognerà attendere ulteriori decisioni e notizie.

Ricordiamo che l’importo delle pensioni di aprile sarà più alto perché si terrà conto della perequazione dell’1,9% dovuta all’andamento dei prezzi al consumo e all’inflazione.

Il possibile calendario

Probabilmente, comunque, anche per il mese di aprile il pagamento avverrà anticipatamente. Di conseguenza, i pagamenti avverranno in base al cognome e ci sarà la possibilità di richiedere ilritiro dell’assegno direttamente ai Carabinieri (gratuitamente per gli over 75) per ottenere l‘assegno presso la propria abitazione senza doversi recare alle Poste.

Ovviamente, per coloro che hanno scelto l’accredito della pensione direttamente sul conto corrente questo avverrà a prescindere in data 1 aprile 2022.

Per tutti gli altri, invece, i primi assegni potrebbero essere erogati già da sabato 26 marzo 2022, oppure a partire da lunedì 28 marzo 2022, per concludere i primi giorni di aprile.

Si attendono, comunque, provvedimenti ufficiali.

Green pass per ritirare la pensione?

Un altro dubbio che assale gli utenti è quello relativo alla necessità di mostrare il certificato verde per poter ritirare la pensione presso gli uffici postali.

Anche in questo caso, non si ha una risposta ufficiale. A partire dal 1 aprile, infatti, vi sarà un allentamento delle misure anti-covid e quindi potrebbe venire meno l’obbligo di green pass per accedere alla Posta e in altri luoghi al chiuso.

Tuttavia, in attesa di comunicazioni ufficiali, per accedere agli uffici postali, bancari, ecc. è obbligatorio il possesso del Green pass.