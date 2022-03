Pagamento pensioni aprile 2022 in anticipo? Tutte le novità

Pagamento pensioni aprile 2022 in anticipo? C'è ancora incertezza in merito, ma ecco quale potrebbe essere il calendario e quali le ultime novità.

Pagamento pensioni aprile 2022: secondo il calendario disposto da Poste Italiane, il pagamento delle pensioni per aprile 2022 sarà in anticipo, ma forse per l’ultima volta. Infatti non c’è ancora alcuna certezza a riguardo, dato che Protezione civile, INPS e Poste non hanno esposto alcuna comunicazione ufficiale. Da due anni a questa parte, durante la pandemia, i pagamenti delle pensioni in contanti è avvenuto in anticipo a partire dalla fine del mese precedente a quello di competenza.

In particolare, per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici di Poste italiane è previsto un calendario che suddivide i benefici lungo diverse giornate, in ordine alfabetico, sulla base della lettera del cognome. Anche per il mese di aprile, è stato predisposto l’anticipo di pagamento, alla fine di marzo, considerando lo stato di emergenza che ha scadenza al 31 marzo.

Pagamento pensioni aprile 2022: il possibile calendario

Il pagamento per i beneficiari di pensione per aprile 2022 sarà anticipato a partire da fine marzo, per i soggetti che ritirano in contanti, ma forse questa sarà l’ultima volta. Il motivo effettivo di questa incertezza è che lo stato di emergenza, che ha permesso lo scaglionamento e l’anticipo del beneficio, scade il 31 marzo 2022 e il governo non ha previsto alcuna proroga. Si presuppone, quindi, un ritorno al primo giorno del mese bancabile per tutti soggetti beneficiari.

Presupponendo e tenendo in considerazione i calendari dei mesi precedenti, il calendario per questo aprile 2022 dovrebbe seguire il seguente ordine:

dalla A alla B a partire da venerdì 25 marzo;

dalla C alla D a partire da sabato 26 marzo (mattina);

dalla E alla K a partire da lunedì 28 marzo;

dalla L alla O a partire da martedì 29 marzo;

dalla P alla R a partire da mercoledì 30 marzo;

dalla S alla Z a partire da giovedì 31 marzo.

Gli effettivi pagamenti potrebbero esser anticipati a giorno 24 marzo 2022, mentre le pensioni pagate invece sul conto corrente seguono il calendario ufficiale INPS e quindi arriveranno il primo giorno bancabile del mese di aprile che è venerdì 1.

Pagamento pensioni aprile 2022: pagamento a domicilio per gli over 75

Non si hanno sicurezze per il pagamento delle pensioni a domicilio per gli over 75, che potrebbe essere mantenuto. Questa prassi prevede per i beneficiari della pensione, che abbiano un’età pari o superiore a 75 anni, possano riceverla direttamente a casa, delegando il ritiro ai carabinieri attraverso “apposita richiesta” da inoltrare a Poste Italiane.

Si specifica, invece, che i titolari di una carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution avranno possibilità di recarsi direttamente agli uffici Postamat, più di 7.000, senza la necessità di recarsi allo sportello.