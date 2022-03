Pensioni aprile 2022, stop al pagamento anticipato: il nuovo calendario

Pagamento pensioni aprile 2022: si ritorna alla modalità "tradizionale" con i prelievi e versamenti a partire dal 1° di ogni mese. Ecco i dettagli.

A seguito della cessazione dello stato di emergenza fissato al 31 marzo e non prorogato ulteriormente, si ritorna alla modalità tradizionale per il pagamento pensioni aprile 2022. Dunque, i versamenti o i ritiri in posta avverranno a partire dal 1° del mese e si ripristinerà tale modifica giù a partire dal mese di aprile 2022.

Pagamento pensioni aprile 2022

Per i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution le pensioni torneranno ad essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese.

Sempre da venerdì 1 aprile, inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 8.000 Atm Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dall’1 al 6 aprile, secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

Pagamento pensioni aprile 2022: il nuovo calendario

Secondo la scansione divulgata da Poste Italiane sarà completamente ripristinato il normale calendario di pagamento degli assegni, non ci sarà quindi nessun anticipo.

Per tutti i pensionati che scelgono di ritirare i contanti allo sportello si continua con la turnazione alfabetica già diffusa online ma anche regolarmente affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale.

Da quanto si legge nel comunicato, è necessario presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali del territorio nazionale dall’1 al 7 aprile.

L’ordine di ritiro presso gli sportelli di Poste Italiane quindi riparte escludendo domenica 3 e vedrà la seguente ripartizione:

dalla A alla B il 1 Aprile;

dalla C alla D il 2 Aprile;

dalla E alla K il 4 Aprile;

dalla L alla O il 5 Aprile;

dalla P alla R il 6 Aprile;

dalla S alla Z il 7 Aprile.

Quando ritirare allo sportello

Nella nota di Poste Italiane si comunica anche che, per i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, le pensioni torneranno a essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese.

Da venerdì 1 aprile insomma si potrà tornare a prelevare i contanti dagli 8.000 Atm Postamat presenti in Italia senza bisogno di recarsi allo sportello.