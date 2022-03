“Compra un biglietto, l’altro è a metà prezzo”, offerta lampo Ryanair: i voli da Catania

Nuova offerta lanciata da Ryanair: i più rapidi potranno acquistare un biglietto ed ottenerne un altro a metà prezzo. Voli vantaggiosi anche da Catania.

Voglia di partire in primavera? Anche oggi la compagnia aerea low-cost Ryanair ha lanciato un’offerta lampo piuttosto allettante: acquistando un volo, sarà possibile ottenerne un secondo a metà prezzo.

Le coppie di viaggiatori, tuttavia, dovranno affrettarsi: per godere di questa promozione sarà necessario prenotare entro e non oltre la mezzanotte di oggi (mercoledì 9 marzo). I più rapidi, così, potranno partire per l’estero dal 21 marzo 2022 al 31 maggio 2022.

I più saranno lieti si sapere che sarà possibile anche partire da Catania risparmiando notevolmente.

Voli da Catania in offerta

In offerte diverse tratte con Fontanarossa come aeroporto di partenza. Sarà possibile raggiungere in due città estere spendendo pochissimo. Il 27 aprile 2022, per esempio, si potrà arrivare a Malta al costo di €20,98 a coppia: un biglietto, di fatto, costerà €13,99 mentre l’altro esattamente la metà (€6,99).

Di seguito le altre tratte incluse nell’offerta:

Sofia : a partire da €17,99 per un volo, l’altro a metà prezzo;

: a partire da €17,99 per un volo, l’altro a metà prezzo; Budapest: a partire da €18,74 per un volo, l’altro a metà prezzo;

a partire da €18,74 per un volo, l’altro a metà prezzo; Vienna : a partire da €18,99 per un volo, l’altro a metà prezzo;

: a partire da €18,99 per un volo, l’altro a metà prezzo; Madrid : a partire da €19,99 per un volo, l’altro a metà prezzo;

: a partire da €19,99 per un volo, l’altro a metà prezzo; Atene: a partire da €20,49 per un volo, l’altro a metà prezzo.

Di seguito un’immagine con le offerte, tratta dal sito ufficiale della compagnia aerea Ryanair.