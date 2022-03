Covid, in Sicilia al via quarta dose: le categorie interessate

In Sicilia è possibile prenotare l'appuntamento per la quarta dose di vaccino anti-covid per alcune categorie specifiche. Ecco di quali si tratta.

Dal 1° marzo è possibile prenotare l’appuntamento per ricevere la quarta dose del vaccino anti-covid. Le categorie interessate, in Sicilia, sono i “soggetti fragili” e cioè tutti quegli utenti che risultano immunodepressi. I destinatari della quarta dose in Sicilia sono poco più di 33mila. Dunque, per poter prenotare l’appuntamento per ricevere la quarta dose di vaccino anti-covid è necessario procedere effettuando la registrazione sul sito costruiresalutesicilia oppure recandosi dal proprio medico di famiglia.

Le categorie interessate

Queste le condizioni patologiche per le quali è prevista la quarta dose, trascorsi 120 giorni dalla somministrazione della terza, ovvero 4 mesi:

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

attesa di trapianto d’organo;

terapie a base di cellule T esprimenti un recettore chimerico antigenico (cellule CART);

patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile);

(es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

dialisi e insufficienza renale cronica grave;

pregressa splenectomia;

sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) con conta dei linfociti T CD4+ 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

Tuttavia, per il resto della popolazione non vi è ancora una decisione ufficiale su un’ipotetica quarta dose di vaccino.