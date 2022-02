Concorso ordinario scuola, prove a marzo: calendario in arrivo

Concorso ordinario scuola: novità sulle prove, che potrebbero svolgersi già a marzo. Secondo le ultime informazioni del ministero, i calendari sono in arrivo.

Concorso ordinario scuola secondaria: il momento tanto atteso da insegnanti e da neolaureati sta per avvicinarsi. Secondo le ultime indiscrezioni, le prove del concorso a cattedra per tutti coloro che sono in possesso dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche dovrebbero svolgersi a breve.

Vediamo quali sono le ultime notizie in merito.

Concorso ordinario scuola: calendario prove in arrivo

Le domande di partecipazione al concorso scuola sono state presentate dai candidati il 31 luglio 2020. Complice la pandemia, tuttavia, le prove non si sono ancora svolte e sono tantissimi gli insegnanti in attesa. Dopo il concorso straordinario scuola è il turno dell’ordinario e il momento sembra vicino. Secondo quanto riportato da Orizzonte Scuola, il Ministero dell’Istruzione avrebbe riferito (a margine dell’informativa sul concorso di educazione motoria alla primaria) che le prove dell’ordinario si svolgeranno a brevissimo.

Quando uscirà il calendario delle prove? Potrebbe essere pubblicato a giorni, poiché – secondo quanto trapelato – le prove dovrebbero iniziare a svolgersi nel mese di marzo e, nello specifico, a partire da metà marzo.

Concorso ordinario scuola: le prove

Come si svolgeranno le prove e su cosa saranno testati i candidati? Secondo le ultime modifiche al bando, pubblicato con Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020, le prove saranno computer based, distinte per ciascuna classe di concorso, e così costruite: