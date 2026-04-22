ll calendario scolastico 2026-2027 si preannuncia poco favorevole per studenti e famiglie. Chi ogni anno cerca di organizzare viaggi e pause sfruttando ponti e festività dovrà fare i conti con una realtà diversa: molte ricorrenze cadranno nel weekend, riducendo sensibilmente i giorni di vacanza. Un elemento che sta già attirando l’attenzione di chi si chiede quando chiudono le scuole nel 2026-2027 e quali saranno le reali opportunità di pausa.

Calendario scolastico 2026-2027: pochi ponti disponibili

Analizzando il calendario scolastico 2026-2027, emerge subito un dato chiaro: i ponti scuola 2026-2027 saranno pochissimi. La maggior parte delle festività cadrà infatti di sabato o domenica, rendendo impossibile allungare i weekend.

A partire dal 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, che dal 2026 diventa festa nazionale ma cadrà di domenica. Una novità importante, ma che non porterà benefici concreti in termini di giorni di stop per gli studenti.

Festività calendario scolastico 2026-2027: tutte le date

Tra le festività del calendario scolastico 2026-2027, anche il periodo natalizio offrirà poche opportunità extra. Il Natale cadrà di venerdì, mentre Santo Stefano sarà di sabato, limitando di fatto i giorni festivi aggiuntivi.

Nel 2027, la Pasqua sarà domenica 28 marzo, seguita dal lunedì di Pasquetta. Anche la Festa della Liberazione cadrà di domenica, mentre la Festa dei Lavoratori sarà di sabato.

Infine, la Festa della Repubblica Italiana cadrà di mercoledì, ma a ridosso della fine delle lezioni, riducendo il suo impatto sui giorni di vacanza scuola 2026-2027.

Ponti scuola 2026-2027: l’unica vera occasione

L’unico vero spiraglio nel calendario scolastico 2026-2027 riguarda il ponte dell’Immacolata Concezione. Nel 2026 cadrà di martedì 8 dicembre, creando la possibilità di un lungo weekend se le scuole decideranno di sospendere le lezioni anche lunedì 7.

Si tratta dell’unico vero ponte nel calendario scolastico 2026-2027 su cui studenti e famiglie potranno realisticamente contare, salvo decisioni autonome degli istituti.

Vacanze scolastiche 2026-2027: il ruolo delle scuole

In un anno con poche pause naturali, saranno fondamentali le scelte delle singole scuole. Alcuni istituti potrebbero infatti prevedere giorni di chiusura aggiuntivi, soprattutto in occasione del Carnevale, con il martedì grasso fissato al 9 febbraio 2027.

Queste decisioni locali potrebbero fare la differenza per chi cerca vacanze scolastiche 2026-2027 Italia più flessibili. In assenza di ponti favorevoli, saranno proprio le autonomie scolastiche a determinare eventuali momenti di pausa durante l’anno.