Per l’anno scolastico 2025/2026, l’inizio delle lezioni varierà da regione a regione. A inaugurare il nuovo anno saranno gli studenti della Provincia di Bolzano, che torneranno in aula l’8 settembre. A seguire, Piemonte, Veneto e Trentino il 10 settembre, mentre la maggior parte delle altre regioni avvierà le attività tra il 12 e il 16 settembre.

La fine dell’anno scolastico sarà compresa tra il 6 e il 16 giugno 2026, a seconda della regione, con una posticipazione al 30 giugno per le scuole dell’infanzia.

Vacanze scolastiche, ponti e sospensioni

Le vacanze di Natale cominceranno tra il 22 e il 24 dicembre 2025 e si concluderanno il 6 gennaio 2026. Le vacanze pasquali, invece, saranno osservate dal 2 al 7 aprile 2026 nella maggior parte delle regioni.

Numerosi anche i ponti e le interruzioni programmate: il 2 maggio e il 1° giugno sono giorni di sospensione in molte aree d’Italia. Per il periodo di Carnevale, sono previste interruzioni in Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta, mentre Trento e Sardegna osserveranno ulteriori sospensioni il 31 ottobre e il 28 aprile. In alcune regioni, come Bolzano e Valle d’Aosta, potranno esserci ulteriori giorni di chiusura legati a festività locali.

Festività nazionali con scuole chiuse

Tutte le scuole italiane rimarranno chiuse durante le festività nazionali. Le date interessate sono: