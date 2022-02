Covid Sicilia, ancora 3 province con più di 1000 casi su 100.000 abitanti: i dati Gimbe

Diminuisce il numero dei nuovi contagi in Sicilia, ma il tasso di saturazione dei posti letto resta ancora sopra la soglia. Inoltre tre provincie siciliane registrano ancora più di 1000 casi per 100.000 abitanti.

Tendenza in calo per i nuovi casi Covid-19 registrati in Sicilia nell’ultima settimana. Secondo il report settimanale pubblicato dalla Fondazione GIMBE, nell’Isola e nel corso della settimana che va dal 9 al 15 febbraio si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi pari al -17,1% rispetto alla settimana ancora precedente, considerando i casi attualmente positivi per 100.000 abilitanti (5384).

Aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus: occupazione posti letto

Tuttavia, per quanto riguarda i ricoveri, la Sicilia si trova ancora sopra la soglia di saturazione: 34,6% per i posti letto occupati in area medica e 12,9% per la terapia intensiva.

“I nuovi casi settimanali – ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – registrano per la terza settimana consecutiva una netta flessione: sono circa 440 mila con una riduzione del 32,3% rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che scende da 87.384 casi del 9 febbraio a 62.815 il 15 febbraio (-28,1%)”.

Il calo del numero dei contagi è dovuto ad un duplice fattore.

“Un crollo – spiega Cartabellotta – imputabile sia al netto calo dei tamponi, sia alla ridotta circolazione virale che rimane ancora elevata, come documenta la sostanziale stabilità del tasso di positività dei tamponi antigenici rapidi”.

Covid Sicilia: la campagna vaccinale

Per quanto riguarda poi la campagna vaccinale, la popolazione siciliana che ha completato il ciclo è pari al 77,3% (la media in Italia è 82,4%), a cui aggiungere un ulteriore 4,1% (media nazionale del 2,9%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 80,2% (media Italia 85,7%).

I bambini poi, fra i 5 e gli 11 anni, hanno completato il ciclo vaccinale il 18,6% (media Italia 25,4%) a cui aggiungere un ulteriore 10,2% (media Italia 10,7%) solo con prima dose.

Covid Sicilia: i casi in provincia di Catania

Considerando i casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana divisi per provincia la situazione è questa:

Siracusa 1.234;

Messina 1.115;

Ragusa 1.001;

Caltanissetta 971;

Catania 808 ;

; Trapani 755;

Enna 711;

Agrigento 705;

Palermo 669.

Dal monitoraggio della Fondazione Gimbe emerge anche un netto calo, da 70 a 14, delle province con incidenza superiore ai 1.000 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti. Fra queste tre sono siciliane: Oristano (1.409), Macerata (1.299), Siracusa (1.234), Fermo (1.209), Ascoli Piceno (1.199), Reggio Calabria (1.176), Bolzano (1.147), Messina (1.115), Lecce (1.108), Sardegna (1.098), Cagliari (1.092), Rieti (1.044), Ancona (1.035) e Ragusa (1.001).