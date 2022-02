Concorso ATA 2022: date utili e requisiti

Concorso ATA 2022: di seguito i requisiti minimi per poter partecipare al bando in uscita a breve. Ecco tutti i dettagli per presentare domanda.

Concorso ATA 2022: in tale anno è prevista l’uscita del bando per poter entrare nelle graduatorie ATA di prima fascia con opportunità di vincere il concorso. Tuttavia, il bando ufficiale non è ancora uscito ma ecco cosa sappiamo fino ad ora.

Concorso personale ATA 24 mesi

Il concorso in uscita nel 2022 avrà l’obiettivo di inserire e aggiornare le graduatorie di prima fascia relative all’anno scolastico 2022/23. Tuttavia, la procedura per il concorso ATA 2022 è rivolta a chi ha prestato 24 mesi di servizio nelle scuole proprio come personale ATA. Inoltre, il bando è atteso in primavera.

La selezione pubblica avviene per titoli. Dunque, chi non è iscritto alle graduatorie avrà la possibilità di farlo e invece per chi lo è già avrà la possibilità di aggiornare i propri titoli. Le graduatorie sono, generalmente, utilizzate da ogni singolo istituto per assegnare incarichi di supplenza a tempo determinato. Tuttavia, coloro che entrano in graduatoria permanente possono essere assunti in ruolo.

Concorso ATA 2022: come presentare domanda

Le domande, per partecipare al concorso scuola come personale ATA, saranno in via telematica. L’inserimento avviene tramite la piattaforma POLIS del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Quest’anno, a differenza dello scorso, le date saranno uguali in ogni regione italiana e la scadenza sarà uguale per tutti.

Per inoltrare la propria domanda per il concorso si dovrà essere in possesso delle credenziali SPID. Tuttavia, per coloro che non sono ancora in possesso delle credenziali di tale numero identificativo si raccomanda di attivarlo in tempo utile all’uscita del bando prevista in primavera.

Profili professionali

I bandi e le assunzioni sono rivolte ai seguenti profili professionali:

AREA A: CS – Collaboratore scolastico (bidello) : è necessario essere in possesso di un diploma di qualifica statale o attestato di qualifica professionale di durata almeno triennale o diploma di maturità;

: è necessario essere in possesso di un diploma di qualifica statale o attestato di qualifica professionale di durata almeno triennale o diploma di maturità; AREA AS: CR – Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie : è necessario essere in possesso di un diploma di qualifica professionale di Operatore agrituristico; oppure di un diploma di qualifica professionale di Operatore agro-industriale; oppure di un diploma di qualifica professionale di Operatore agro-ambientale;

: è necessario essere in possesso di un diploma di qualifica professionale di Operatore agrituristico; oppure di un diploma di qualifica professionale di Operatore agro-industriale; oppure di un diploma di qualifica professionale di Operatore agro-ambientale; AREA B: AA – Assistente Amministrativo : è necessario essere in possesso di un diploma di maturità;

: è necessario essere in possesso di un diploma di maturità; AREA B: AT – Assistente Tecnico : è necessario essere in possesso di un diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

: è necessario essere in possesso di un diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. AREA B: CU – Cuoco : è necessario essere in possesso di un diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore Cucina;

: è necessario essere in possesso di un diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore Cucina; AREA B: GU – Guardarobiere;

AREA B: IF – Infermieri: è necessario essere in possesso di una laurea in Scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di Infermiere.

I requisiti generali

News scuola: per presentare domanda per il concorso ATA è necessario essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali.