Meteo Sicilia, allerta gialla in tre province: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Sicilia: per oggi è prevista allerta gialla in tre province, con piogge in tutta l'isola. Il tempo, però, migliorerà a partire dalla giornata di domani.

Meteo Sicilia: seppur di poco, le temperature massime nelle province siciliane, in questa seconda parte della settimana, scenderanno, portando, nella giornata odierna, anche pioggia. Di seguito le previsioni per oggi e per i prossimi giorni, fino al weekend.

Le previsioni per oggi

Nella giornata odierna continua ad esserci l’allerta gialla a Palermo, Messina e Trapani: lo conferma il nuovo avviso della protezione civile regionale per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Anche nel resto dell’isola sono previste piogge, con vento moderato. La città più fredda della giornata sarà Enna, con la minima di un grado e la massima di 6; la probabilità di precipitazioni è invece del 50%.

La città dove la probabilità di precipitazioni sarà più alta è Palermo, con il 79%, mentre ad Agrigento sarà bassa, al 26%.

Meteo Sicilia: da giovedì torna il sole

Se per oggi le previsioni meteo non sono delle migliori per tutta l’isola, da domani il tempo migliorerà: è infatti previsto il sole in quasi tutte le province. Solo Palermo e Trapani faranno eccezione: in queste città è previsto cielo poco nuvoloso.

Grazie al sole anche le temperature si alzeranno: ad Agrigento, Catania e Siracusa è infatti prevista una massima di 17 gradi, mentre a Messina e Palermo sarà di 16.

Anche venerdì 18 il sole splenderà su tutta la Sicilia: solo a Trapani potrebbero esserci delle nuvole, ma il vento sarà comunque debole, come nel resto dell’isola.

Le previsioni per il weekend

Il meteo Sicilia per il weekend prevede nubi sparse su tutto il territorio, ma niente paura: le probabilità di precipitazione saranno comunque non troppo alte, massimo al 20%.

Le temperature saranno quasi primaverili: se sabato a Siracusa e Catania ci saranno 20 gradi e a Palermo e Messina 18, domenica 20 a Siracusa si registrerà una massima di 23 gradi. La temperatura più bassa è invece prevista ad Enna: una minima di 7 gradi ed una massima di 15.

Meteo Catania: le previsioni

Per quanto riguarda, nello specifico, il meteo Catania, le previsioni non sono molto diverse da quelle del resto dell’isola. Per la giornata di oggi, infatti, è previsto sole, ma solamente fino alle 14, quando si alterneranno piogge e schiarite fino alle 18, quando il cielo tornerà sereno.

Da domani, invece, il sole splenderà nel cielo, portando addirittura la temperatura massima di domenica a 21 gradi. Il meteo Catania per il weekend infatti porta buone notizie: con il sole splendente ed il vento debole o moderato, quelle del fine settimana saranno giornate ideali per fare una passeggiata.