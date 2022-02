Catania, s’invaghisce e lo pedina: uomo si chiude in auto e chiama i carabinieri

Un uomo di 51 anni, dopo aver subito continui pedinamenti, ha denunciato una donna donna 54enne del Catanese: il giudice ha convalidato l'arresto della donna.

Un commerciante di 51 anni ad Acireale, nel Catanese, per fuggire da una donna che lo aveva bloccato in una zona della sua proprietà, ha dovuto chiudersi in auto e denunciare chiamare ai carabinieri.

L’uomo aveva già sporto sei denunce nei confronti della donna per atti persecutori. Alla vista dei militari la 54enne ha tentato di fuggire in auto, ma un militare dell’Arma è riuscito a sfilarle le chiavi della vettura. La donna, con la sua autovettura, aveva bloccato più volte il cancello di casa dell’uomo, che era anche continuamente pedinato e tempestato da chiamate e messaggi.

La donna, inoltre, era solita gettare dei rifiuti davanti l’ingresso del negozio dell’uomo, il quale era stato obbligato a cambiare le sue abitudini di vita. Il giudice ha convalidato l’arresto della 54enne e ha, inoltre, disposto il divieto di avvicinamento all’abitazione e dell’attività commerciale del 51enne.