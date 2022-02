Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro: 1.249 assunzioni

Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro finalizzato all'assunzione di 1.249 funzionari. Tutte le informazioni sulle prove, figure ricercate e scadenze.

Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro: è stato indetto il nuovo concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 1.249 funzionari e ispettori del lavoro. La selezione dunque prevede l’assunzione di 1.249 nuove unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, le nuove unità saranno inserite nelle sedi di Roma e alle altre sedi territoriali presenti in Italia.

Il concorso è rivolto ai laureati di qualsiasi disciplina, si può presentare domanda di ammissione entro il 14 marzo 2022. La copertura dei 1.249 posti di lavoro sarà divisa nella seguente maniera:

n. 1.174 – profilo ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

(Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; n. 25 – profilo funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

(Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; n. 50 – profilo funzionario socio statistico economico (Codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Inoltre, sul concorso opera la riserva del 30% dei posti che saranno destinate alle Forze Armate.

Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro: come avviene la selezione

La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli. Ci sarà, inoltre, una prova d’esame scritta di una durata di 60 minuti. La prova consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in un’ora: il punteggio massimo è di 30 punti e la prova avverrà tramite l’utilizzo di piattaforme informatiche.

Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro: come presentare la domanda di partecipazione

Per partecipare al concorso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, gli interessati dovranno presentare la domanda per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale ovvero lo SPID, compilando il modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019“.

La registrazione, la compilazione e l’invio della domanda di partecipazione devono essere inviate entro il 14 marzo 2022. Inoltre, per l’ammissione del concorso i candidati devono possedere l’indirizzo di posta elettronica certificata. Infine è richiesta una quota di partecipazione al test di 10 euro.