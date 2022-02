Meteo Sicilia, nuova ondata di gelo: venti di burrasca e neve in arrivo

Meteo Sicilia: raffiche di vento e calo delle temperature. Un'ondata di gelo caratterizzerà i primi giorni della settimana: le previsioni fino al weekend.

Meteo Sicilia: dopo la risalita delle temperature dei giorni scorsi, che hanno reso il clima dell’Isola particolarmente mite per il periodo, saranno freddo e gelo a caratterizzare la prima metà del mese di febbraio. Una fase di maltempo, infatti, si abbatterà su gran parte della Penisola e, in particolare, nel Sud Italia.

Vediamo quali sono le previsioni sulla Sicilia e, nello specifico, su Catania per la settimana che va dal 7 al 13 febbraio 2022.

Meteo Sicilia: nuova fase di maltempo da lunedì

Da oggi, lunedì 7 febbraio 2022, una nuova fase di freddo e di maltempo caratterizzerà il clima dell’Isola. Le zone interessate saranno quelle della parte nord del territorio. Saranno, in particolare, i forti venti a creare qualche problema: si attendono, infatti, raffiche di tempesta fino a 100 km/h. Il meteo sarà in progressivo peggioramento durante la giornata: si prevedono, infatti, in serata, precipitazioni a carattere sparso e neve sotto i 1000 metri.

Per quanto riguarda le temperature, rispetto ai giorni scorsi, si prevede un graduale calo che caratterizzerà questo inizio settimana. A partire dai prossimi giorni, tuttavia, le temperature dovrebbero stabilizzarsi e tornare lentamente a salire.

Meteo Catania: vento in settimana e pioggia nel weekend

Per quanto riguarda, nello specifico, il meteo Catania, si tratterà di una settimana all’insegna del vento e poi delle piogge. Per la giornata di oggi, secondo quando riportato su 3B Meteo, è prevista un’allerta per forti raffiche di vento fino alle ore 18. Le temperature, invece, si manterranno tra i 7 e i 19 gradi, superando di poco quest’ultimi intorno alle 13:00.

Da domani, martedì 8 febbraio, si registrerà un lieve calo della massima: tuttavia, sarà il sole (con qualche lieve nuvolosità) a caratterizzare la giornata. L’allerta per le raffiche rientrerà già a partire dalla giornata di domani e il cielo rimarrà soleggiato almeno fino a sabato. Nella giornata di sabato si prevedono nubi sparse che, da domenica, si trasformeranno in piogge che caratterizzeranno tutto il fine settimana e l’inizio della settimana successiva.