Covid, dal Super Green pass illimitato alla quarantena dimezzata: le regole

Nuove regole covid a partire da oggi: dal Green Pass illimitato al dimezzamento della quarantena, di seguito tutto le regole verso un graduale ritorno alla normalità.

Nuove regole, a partire da oggi, riguardanti le restrizioni da Covid-19: super Green Pass illimitato, quarantena dimezzata e graduale rientro in classe per gli studenti. Inoltre, in zona bianca non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto e da venerdì prossimo riapriranno le discoteche con obbligo di super Green Pass, mascherine e capienza al 50%.

Si sta procedendo verso un graduale ritorno alla “normalità” e come dichiara Franco Locatelli “Una nuova fase per il paese” che prevede importanti riaperture ma anche dimezzamento della quarantena. Un’altra regola da considerare riguarda anche lo stop del sistema a colori per le varie regioni: infatti, l’unico colore che rimarrà sarà il rosso e cioè la fascia ad alto rischio.

Dal 15 febbraio, invece, sarà obbligatorio il super Green Pass per i tutti i lavoratori over 50. La data senz’altro da tenere a mente è quella del 31 marzo 2022 che riguarda la fine dello stato di emergenza in Italia. Infatti, quest’ultimo, ad oggi non è ancora stato prorogato e si pensa di non farlo. Infatti, se non verrà prorogato, andranno ridiscussi con le aziende, gli accordi sullo smart working e anche la struttura dell’attuale commissario Figliuolo diventerebbe ordinaria