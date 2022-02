Covid Sicilia, più di 15mila casi nel weekend: i bollettini

Continuano a rimanere costanti i numeri di nuovi casi in Sicilia. Nel weekend registrati più di 15 mila nuovi casi. Ecco i numeri nel dettaglio.

In Sicilia, il numero di nuovi positivi al cororavirus si mantiene costante. Tra le giornate di sabato e domenica si sono registrati 15.257 casi registrati a fronte di 90.123 tamponi processati. Se, con i contagi di sabato, il tasso di positività era sceso al 15,7%; ieri è nuovamente salito al 18,2%. Ecco i numeri registrati.

I dati di sabato

I contagi di sabato 5 febbraio sono stati ben 7.405 su un totale di 47.091 tamponi processati. Gli attuali positivi sono 265.146, mentre i guariti sono 5.001. Alto il numero delle vittime: sono 78. Scendono di poche unità i posti in terapia intensiva e i ricoverati. I dati registrati per provincia sono:

Palermo: +1.647;

Catania: +1.204;

Messina: +1.420;

Siracusa: +752;

Trapani: +447;

Ragusa: +676;

Caltanissetta: +555;

Agrigento: +579;

Enna: +170.

I dati di domenica

Nella giornata di domenica 6 febbraio i nuovi casi positivi al Covid19 ammontano a 7.852, su 43.032 tamponi processati. L’isola è al quarto posto per nuovi contagi. Gli attuali positivi sono 270.939; guariti sono 2.049, mentre solo 10 sono le vittime. Scendono ancora di poco ricoverati e posti in terapia intensiva (solo un caso in meno). I numeri registrati per provincia sono: