Catania, chiusa nota discoteca: non rispettava norme anti-covid

Intervento della polizia di Catania, che chiude una discoteca nel centro storico e sanziona il proprietario.

La scorsa notte, degli agenti della squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, durante le ore di servizio hanno effettuato un controllo presso una nota discoteca del centro storico catanese.



La discoteca non rispettava le norme anti-covid, all’interno del locale i poliziotti hanno rilevato un assembramento di persone, che ballavano senza rispettare il distanziamento sociale, inoltre nessuno all’interno del locale indossava la mascherina.

La discoteca secondo le norme anti-covid doveva essere chiusa, invece era aperta al pubblico. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato per aver dato luogo a una serata danzante, per l’assembramento e per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione. Inoltre la discoteca sarà chiusa per 5 giorni.