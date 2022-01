Tragedia in Sicilia: uomo uccide 4 persone e poi si toglie la vita

Strage in Sicilia: un uomo ha ucciso quattro persone per poi suicidarsi. I carabinieri ora indagano.

A Licata, in provincia di Agrigento, un uomo ha ucciso quattro persone, poi si è tolto la vita. I cadaveri sono stati ritrovati questa mattina e sul posto sono subito giunti i carabinieri.

In particolare le vittime sono state assassinate in un’abitazione di via Riesi. Si tratterebbe di un’intera famiglia: padre, madre e due figli minorenni. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero il fratello, la cognata e i due nipoti dell’assassino.

Dopo aver compiuto la strage, l’omicida si è poi ucciso con un colpo di pistola alla tempia. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire i fatti.

In aggiornamento…