Meteo Sicilia, weekend di piogge in arrivo: le previsioni

Weekend di piogge per buona parte dell'Isola, ma al momento escluse situazioni di allerta. Le previsioni e il bollettino della protezione civile.

Meteo Sicilia all’insegna del maltempo in questo penultimo weekend di gennaio. Mentre i “giorni della merla” si fanno sempre più vicini, nell’Isola entrano correnti di aria fredda, portando instabilità e piogge. Per le giornate di oggi, venerdì 21 gennaio, e di domani, la Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di rischio meteo-idrogeologico con possibilità di rovesci o temporali su buona parte della regione, ma non sono previste al momento situazioni di allerta.

Secondo quanto riportato dal sito 3bmeteo in Sicilia, un rapido fronte perturbato in arrivo dall’Artico è in arrivo in questi giorni, con piogge e nevicate anche in bassa quota. Tuttavia, si legge, “le regioni meridionali dovrebbero rimanere ancora ai margini dell’anticiclone e non si esclude la possibilità per l’arrivo di nuovi impulsi di aria fredda“.

Secondo il bollettino del dipartimento di Protezione Civile, il meteo Sicilia prevede per la giornata di sabato possibilità di rovesci o temporali sulle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. Per la giornata di oggi, invece, previsto cielo parzialmente coperto con schiarite e deboli piogge locali solo nelle aree interne.

Stessa situazione per la giornata di domenica, con cielo sereno o parzialmente nuvoloso su buona parte dell’Isola e piogge o deboli nevicate solo nelle aree montane della Sicilia nord-orientale.

Meteo Catania: le previsioni per l’area etnea

Le previsioni meteo Catania del weekend in arrivo non discostano più di tanto da quelle del resto della regione. Per la giornata di oggi non sono previste precipitazioni, ma sono attese piogge e cielo coperto nella mattinata di domani, 22 gennaio, con possibilità di nevicate in alta quota sull’Etna. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio, con cielo sereno o parzialmente nuvoloso.

Ritorno al bel tempo, infine, per la giornata di domenica. Il meteo Sicilia indica per la zona etnea cielo sereno su buona parte della provincia, con possibili deboli nevicate sul versante Nord dell’Etna.