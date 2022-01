Meteo Sicilia, bel tempo agli sgoccioli? Le previsioni della settimana

Meteo Sicilia ancora per qualche giorno dominato dal bel tempo, ma le piogge arriveranno anche nell'Isola. Le previsioni dei prossimi giorni a Catania.

Il vortice anticiclonico che ha regalato una settimana di meteo Sicilia all’insegna del bel tempo cede il passo all’intrusione di correnti fredde anche nell’Isola. Le previsioni meteo in Sicilia indicano ancora qualche giornata di sole nel corso della settimana, a cui si avvicenderanno a breve piogge sparse in tutta la regione. Vediamo cosa indica il meteo per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: le previsioni della settimana

Secondo quanto riportato da 3b meteo, in Sicilia una perturbazione in arrivo da ovest porterà un diffuso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Piogge diffuse in Calabria e in Campania, mentre in Sicilia da giovedì cielo coperto e piogge deboli localmente.

In particolare, il meteo Sicilia indica piogge deboli nel Messinese e nelle aree interne delle province di Caltanissetta e Ragusa. Per quanto riguarda le previsioni meteo Catania, previsto cielo parzialmente coperto, con nuvolosità più consistenti in prossimità della zona etnea.

Le previsioni meteo Sicilia riportano per la giornata di venerdì un apparente ritorno al bel tempo, ma la situazione non durerà a lungo e il weekend comincerà con una maggiore nuvolosità e qualche debole precipitazione, che potrà intensificarsi col passare delle ore. Durante la giornata di sabato, infatti, è prevista un’instabilità diffusa su buona parte dell’Isola, con precipitazioni sulla Sicilia orientale e sulla parte nord-occidentale dell’Isola.

Previsioni meteo Catania: sabato di pioggia, ma poi torna il bel tempo

Il meteo Catania per la giornata di sabato riporta, come in buona parte della Sicilia, l’arrivo di piogge dovute alla circolazione depressionaria responsabile della perturbazione dei giorni scorsi.

Previste piogge più intense nel corso della mattina, quando potranno anche esserci delle deboli nevicate sull’Etna. Fenomeni in attenuazione nel corso del pomeriggio. In serata cielo sereno con qualche velatura. La situazione migliorerà ulteriormente domenica: sole su tutta l’Isola fatta eccezione per qualche debole pioggia residua nell’estremità settentrionale dell’Isola.