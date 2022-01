Catania, due giorni di screening gratuiti per le donne: come prenotarsi

Screening gratuiti per le donne a Catania durante le due giornate del progetto "Carovana Prevenzione Italia". Come prenotarsi online e al telefono.

Al via da oggi a Catania esami diagnostici gratuiti a donne in difficoltà socio-economica che non rientrano nella fascia di età degli screening regionali. All’inaugurazione, prevista alle 10:30 in piazza Università, saranno presenti anche il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore alla Salute Pippo Arcidiacono e la presidente della commissione consiliare Sanità Sara Pettinato. All’iniziativa parteciperanno anche Riccardo Calvi dell’azienda sostenitrice P&G e Bianca Casieri di Komen Italia.

Il progetto, “Carovana Prevenzione Sicilia“, è promosso da Komen Italia con la collaborazione del Comune e dell’Asp 3 di Catania, dell’Associazione “Agata Donna per le Donne” e il sostegno della “Procter & Gamble”. Appuntamento venerdì e sabato, dalle 9:30 alle 16:30, per l’effettuazione di attività diagnostica che comprende mammografie, ecografie mammarie e ginecologiche, e altri esami supportati da strumentazioni di ultima tecnologia per la prevenzione dei tumori del seno, ginecologici, della pelle, del colon-retto a cui si aggiunge lo screening del piede piatto nell’adolescente.

Gli esami verranno effettuati da due unità mobili del programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, promosso da Komen Italia, con il sostegno di medici volontari e associazioni del territorio. Ci si può prenotare telefonando al numero 3405567865 e online sul sito di Komen Italia, al link: https://www.komen.it/carovana-della-prevenzione-catania-gennaio/.

La tappa di Catania chiude il primo tour nazionale della Carovana della Prevenzione che ha toccato dieci città della Penisola grazie al programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”.