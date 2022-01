Bonus Inps 2022: tutte le misure previste

Bonus Inps 2022 sono numerose le misure previste per i cittadini con un Isee basso. Di seguito tutti i bonus e gli incentivi che si potranno richiedere.

Bonus Inps 2022: molteplici sono le misure che possono richiedere coloro che hanno un Isee basso per ricevere un sussidio da parte dello stato in questo periodo critico a causa del covid-19.

Bonus Asilo nido e Assegno di maternità

Bonus Inps 2022: il bonus asilo nido è un contributo diretto alle famiglie con bambini fino a tre anni con patologie croniche. L’agevolazione Inps non è specifica per gli Isee bassi, ma per i nuclei familiari con redditi inferiori a 20mila euro, può arrivare anche fino a 3mila euro annui.

Sempre per le famiglie con figli ci sono anche l’assegno di maternità, il cui importo viene deciso in base all’Isee del nucleo familiare e all’indice Istat dei prezzi al consumo, e il bonus terzo figlio che spetta a chi è in attesa di un bambino e ha già due figli con meno di 18 anni.

Bonus Inps 2022: dal bonus casalinghe alla Carta acquisti

Tale bonus è diretto agli enti di formazione con l’obiettivo di erogare corsi di formazione gratuiti a chi non ha un lavoro in modo tale che quest’ultimi acquisiscano le competenze necessarie per una futura assunzione.

La carta acquisti 2022 è un incentivo per le famiglie con Isee basso che hanno bambini fino a tre anni o ad anziani dai 65 anni in su. Consiste in una carta di pagamento elettronica per pagare le spese sanitarie o alimentari e le bollette di luce e gas per un importo di 40 euro al mese.

Bonus Inps 1.000 euro

Il bonus Inps di 1.000 euro per lavoratori fragili è un’agevolazione una tantum per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un’assicurazione economica di malattia registrata presso l’Inps e che siano stati assenti per almeno un mese dal lavoro nel 2021 e non abbiano usufruito dell’indennità del decreto Cura Italia.

Per chi ha un Isee basso c’è poi anche l’esenzione ticket che non è un bonus Inps 2022, ma una misura prevista dal ministero della Salute per i disoccupati con familiari a carico il cui Isee sia compreso tra 8.263,31 euro e 11.362,05 euro.